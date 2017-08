ESCLUSIVA TMW - Brescia, obiettivo Nicastro per l'attacco

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione dopo Carpi e Salernitana anche il Brescia si sarebbe mosso per l'attaccante esterno Francesco Nicastro, classe '91, in uscita dal Pescara. Il club lombardo, dopo l'arrivo di Massimo Cellino, è infatti intenzionato a rafforzare in maniera importante l'organico a disposizione di Boscaglia.