ESCLUSIVA TMW - Capuano: "Maxi Lopez-Crotone? Lui adora queste sfide"

Un'esperienza condivisa a Catania, poi strade diverse, ma uno come Maxi Lopez non si dimentica. Ed ecco che, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è l'ex difensore Ciro Capuano a parlare del neo acquisto del Crotone.

Torna in Italia Maxi Lopez: che calciatore trova il Crotone?

"Accettando una squadra come il Crotone, che negli ultimi anni ha sempre presenziato nel calcio che conta, Maxi Lopez sa benissimo di non fare una vacanza: ma lui queste sfide piacciono. La Serie B è un torneo duro, dovrà dimostrare il suo valore. Si è preso il rischio dell'arma a doppio taglio, la piazza e il campionato sono appunto esigenti, ma lui sa sacrificarsi".

Probabilmente un'arma in più per il Crotone.

"Indubbiamente. Anche perché è un grande uomo, e quando nel calcio si fanno certe scelte conta prima la persona del calciatore".

L'avvicinarsi alla querelle Icardi-Narda può incidere?

"Assolutamente no. Anzi, io credo semplicemente che abbia scelto di tornare in Italia per stare più vicino ai suoi figli, contano loro".