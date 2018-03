ESCLUSIVA TMW - Catania, anche l'Empoli sulla rivelazione Bogdan

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Non ci sono solo Sampdoria e Atalanta sul difensore croato Luka Bogdan. Il giocatore del Catania, infatti, piace anche all’Empoli, che in caso di promozione potrebbe decidere di puntare sull'autentica rivelazione di questa stagione. Classe 1996, Bogdan ha collezionato 25 presenze in campionato con la maglia degli etnei.