ESCLUSIVA TMW - Cesena, Foschi: “B campionato ignorante. Mercato, ora no”

© foto di Federico Gaetano

“È un presidente ambizioso, conosce il calcio italiano. Vuole portare a breve termine il Brescia in serie A”. Così sul presidente del Brescia Massimo Cellino, il direttore sportivo del Cesena Rino Foschi a TuttoMercatoWeb. I romagnoli infatti sfideranno proprio le Rondinelle, lunedì sera. “Ci prepariamo come per tutte le altre partite, ultimamente con il cambio di allenatore stiamo meglio”, dice Foschi che poi analizza il campionato. “Quello di serie B è un campionato diverso, più ignorante. Quest’anno però è pericoloso, equilibrato. Non c’è la squadra che ammazza tutti. Mercato? Ci sono ancora tante partite, non vogliamo farci del male. Pensiamo a crescere. Il nostro uomo mercato? Questo è un anno un po’ particolare. Dobbiamo crescere come gruppo. Poi verranno fuori i singoli. Non sono molto contento... magari mi aspettavo qualche risultato un po’ di più. Però ancora c’è tempo”.