ESCLUSIVA TMW - Cittadella, Kouame: "Dieci gare per realizzare un sogno"

E' un Cittadella da sogno quello che in questa stagione di Serie B sta sorprendendo tutti per gioco e rendimento. Un exploit tale che la Serie A, il vertice del calcio italiano, è diventato una possibilità concreta per la formazione di Roberto Venturato. "Dobbiamo provarci - racconta in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com Christian Kouame attaccante ivoriano del club veneto -. Stiamo bene, giochiamo bene e facciamo risultato. Con dieci gare ancora da disputare daremo tutto per arrivare il più in alto possibile".

Un Cittadella in grande spolvero grazie anche al suo rendimento.

"Sono felice di quello che sto facendo in questa stagione. Il club ha creduto in me, nella scommessa Kouame in Serie B, e sono contento che le mie prestazioni stiano dando una mano ai risultati della squadra".

Roberto Venturato, un valore aggiunto per un giovane come lei.

"Certo, ma anche la dirigenza e tutti i compagni di squadra mi hanno aiutato in questi mesi ad ambientarmi e a farmi rendere al meglio".

Nove gol già a referto: qual è, se c'è, un obiettivo prefissato di reti?

"C'è ma non lo dico perché quello che conta è sempre e solo il risultato collettivo. Darò comunque sempre il mio meglio fino alla fine della stagione per i risultati di questa squadra".

Tra le tante note positive che la riguardano c'è anche la particolarità che in ogni gara in cui è andato in gol il Cittadella non ha mai perso.

"E' vero, lo sapevo ed è una cosa bella, che mi riempie di orgoglio perché vuol dire che il mio lavoro è utile alla squadra".

Anche con gli assist non se la cava male.

"Gli assisti sono la riprova che ogni giocatore può aiutare i compagni mettendosi a dispisizione".

Intanto il calendario vi propone come prossimo avversario il Venezia di un grande ex attaccante come Filippo Inzaghi.

"Sono un avversario ostico, che sa difendersi bene. Noi però non dovremo snaturarci ed andare al 'Penzo' proponendo quello che sappiamo fare perché in questo momento della stagione è fondamentale avere continuità nei risultati".

La Serie A è il sogno di una società intera come il Cittadella, ma sul piano personale potrebbe comunque riguardarla da vicino. Già a gennaio i rumors di mercato non sono mancati.

"E' vero, sono stato cercato da diverse squadre di Serie A ed è una cosa che mi ha fatto molto piacere perché significa che il lavoro fatto finora è stato apprezzato. Adesso però voglio solo concentrarmi sul Cittadella e continuare a credere in quello che facciamo. Per il mercato c'è tempo".

A proposito di Serie B quali sono i giocatori più forti della cadetteria?

"Caputo e Donnarumma dell'Empoli. Sono due attaccanti fantastici che si completano alla perfezione".

E i giocatori più forti in assoluto? Quali sono i suoi punti di riferimento?

"Per un calciatore africano come me i nomi da citare sono solo due: Didier Drogba e Samuel Eto'o. Fantastici".

A quale dei due si sente di assomigliare di più?

"Ad Eto'o. Sicuramente".