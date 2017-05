ESCLUSIVA TMW - Colomba: "Benevento-Carpi, equilibrio. Tifo campano, che spinta"

Sarà dunque Benevento-Carpi la finale play-off per accedere alla serie A. Per parlare di questa sfida abbiamo contatto un tecnico di grande esperienza come Franco Colomba. Che ha spiegato: "Innanzitutto sono state tutte partite molto equilibrate, nessuno ha prevalso in modo eclatante. Venendo alla finale, credo che il Carpi sia una squadra rognosa per tutti - spiega a Tuttomercatoweb.com - può dare fastidio a chiunque".

E il Benevento?

"Può puntare sulla sua grande fame. Ha costruito una buona squadra e in più può contare su un ambiente infuocato. E ha anche un tecnico come Baroni che ha lavorato ad alti livelli anche da calciatore. Castori comunque sa farsi rispettare e in mezzo a tante difficoltà ha saputo portare la sua squadra in finale. ci sarà grande equilibrio".

Dunque il Benevento può contare sull'effetto tifoseria?

"Sì, è un'occasione più unica che rara quella che si presenta per i campani".

Il Frosinone è stata la grande delusione?

"Chi arriva a questi livelli non può rappresentare una delusione. C'è il rammarico magari di non aver potuto proseguire l'avventura ma in ogni caso onore la merito anche al Frosinone".