ESCLUSIVA TMW - Cremonese, continua il pressing per Cacia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Cremonese non ha mollato la pista che porta a Daniele Cacia dell'Ascoli per l'attacco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club grigiorosso avrebbe nuovamente alzato il pressing per l'esperto centravanti classe '83 e punterebbe a chiudere nel giro delle prossime ore la trattativa. L'alternativa a Cacia sarebbe Paulinho dell'Al-Arabi.