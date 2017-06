ESCLUSIVA TMW - Cremonese, da Granoche all'idea Zaccagno: le ultime sul mercato

© foto di Federico Gaetano

Cremonese al lavoro sul mercato con il ds Stefano Giammarioli che si muove su più fronti. In attacco c'è l'idea Granoche, contatti in corso. E sullo sfondo sempre l'idea Galabinov. In difesa può arrivare Renzetti, mentre a centrocampo si valuta il profilo di Bianchi dell'Ascoli. Tra i pali c'è la volontà di ingaggiare Audero della Juventus, ma c'è tanta concorrenza. E così occhi puntati su Zaccagno del Torino. La Cremonese si muove, a caccia di rinforzi...