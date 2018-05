ESCLUSIVA TMW - Cremonese e Ascoli pensano a Simone Branca

Fonte: Lorenzo Marucci

Il futuro dell'ex centrocampista di Novara e Sudtirol Simone Branca potrebbe essere lontano dalla Danimarca. Classe 1992 in forza al Vejle BK, squadra appena promossa in Superliga, Branca attenderà la proposta del club scandinavo per continuare la sua avventura all'estero, ma potrebbe anche decidere di tornare in Italia, dove Ascoli e Cremonese hanno mostrato interesse nei suoi confronti. Il giocatore è arrivato in prestito al Vejle nel mercato di gennaio dall'Alessandria e ha il contratto in scadenza a giugno.