ESCLUSIVA TMW - Cremonese, idea Baiocco per la porta

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Che sia uno degli elementi più appetiti del mercato è ormai cosa nota, come è noto che la Cremonese stia da tempo vagliando - per la prossima stagione - nomi importanti per la porta. Ed ecco quindi che Paolo Baiocco, attualmente portiere del Fondi ma con contratto in scadenza al 30 giugno, è finito nel mirino grigiorosso; su di lui, però, anche Bisceglie, Teramo e Piacenza.