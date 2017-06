ESCLUSIVA TMW - Cremonese, occhi su Almici. Gemiti verso Pordenone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cremonese a caccia di rinforzi per la B. Contatti avviati per l'esterno destro di proprietà dell'Atalanta Alberto Almici, l'anno scorso all'Ascoli. È una possibilità. Mentre in uscita c'è Gemiti, verso Pordenone. E Battaiola resta a Monza in prestito. Lavori in corso, il ds Giammarioli si muove...