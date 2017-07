ESCLUSIVA TMW - Cremonese, salta l'arrivo di Di Molfetta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sarebbe saltata la trattativa per l'approdo di Davide Di Molfetta alla Cremonese. L'attaccante classe '96 doveva arrivare in prestito dal Milan, ma l'affare non si concretizzerà per motivi di natura burocratica.