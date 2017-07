ESCLUSIVA TMW - Cremonese, si fa sul serio per il bomber Cacia

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Cremonese fa sul serio per Daniele Cacia. Come raccolto dalla redazione di TMW, il club neo promosso in Serie B è alla ricerca di un rinforzo d’esperienza in avanti e il calciatore classe 1983 sembra rispondere all’identikit. Sulle tracce del giocatore anche Catanzaro e Ternana.