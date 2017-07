ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: "Bari, il Rijeka pensa a Raicevic"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Sirene croate per l'attaccante del Bari, Filip Raicevic. Secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello, Raicevic piace molto al Rijeka. Contatti tra le parti, il giocatore ex Vicenza può tornare in Croazia. Rijeka in pressing, Raicevic nel mirino...