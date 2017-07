ESCLUSIVA TMW - Criscitiello: "Bari, si stringe per Jacopo Dezi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si scalda il mercato del Bari. Secondo quanto raccolto dal direttore di TuttoMercatoWeb.com Michele Criscitiello il club pugliese in queste ore sta stringendo per Jacopo Dezi, centrocampista di proprietà del Napoli, e per Santiago Colombatto del Cagliari. Sul fronte delle uscite il ds Sean Sogliano sta trovano sistemazione per Riccardo Maniero, Marco Augusto Romizi, Denis Tonucci, Vangelis Moras e Mattia Cassani.