ESCLUSIVA TMW - Dg Entella: "Castorina per il futuro? Valutiamo queste tre gare"

Un punto nelle ultime cinque partite, tre giornate alla fine del campionato: la Virtus Entella cambia, saluta Roberto Breda e sceglie come allenatore della prima squadra Gianpaolo Castorina, già tecnico della Primavera. Una sconfitta per la società di Chiavari? Ne abbiamo parlato con Matteo Matteazzi, direttore generale del club ligure: "Cambiare allenatore è sempre sintomo di un momento di difficoltà, ma non parlerei di sconfitta in generale. Abbiamo scelto di fare un cambio della guida tecnica e abbiamo puntato su un allenatore che proviene dal settore giovanile, che lavora da tanto con noi e che pensiamo possa dare la scossa in un momento in cui la squadra non sta rendendo come da attese".

La sensazione è che la squadra si sia rilassata una volta raggiunti i 50 punti, nonostante nel corso della stagione si sia parlato dei playoff come obiettivo.

"Per puntare a obiettivi difficili sicuramente ci vogliono tante cose: le motivazioni, ma anche una condizione psico-fisica ottimale. Noi nell'ultimo periodo siamo stati penalizzati da diversi infortuni. Penso a quello di capitan Troiano, la cui assenza si fa sentire sia per il carisma che per il ruolo che occupa anche in campo. Una serie di cose ci hanno portato ad avere un andamento non positivo. Lottare per i playoff non è facile e non siamo riusciti a mantenere la continuità avuta per buona parte della stagione".

Cosa chiedete alla squadra e a Castorina nelle prossime partite?

"Chiediamo una reazione, un tentativo di invertire questa rotta che abbiamo preso di recente. Speriamo di avere una reazione per finire bene l'anno, di uscire dal campo onorando al massimo la maglia fino all'ultimo secondo".

Castorina può essere l'allenatore dell'Entella nella prossima stagione?

"Sicuramente è un allenatore importante per noi, a cui guardiamo come possibile tecnico della prima squadra per il futuro. Ci abbiamo pensato sempre a medio-lungo termine, facendogli fare un percorso per arrivare a questa mansione. In questo momento i tempi sono stati accelerati per forza di cose: vedremo come vanno queste partite e poi ne parleremo".

L'allenatore fatto in casa, Simone Inzaghi docet, è un'idea che inizia a far presa sul calcio italiano.

"Sicuramente è un'idea che stuzzica molto l'Entella. In questo momento abbiamo il vantaggio immediato di avere un tecnico che oltre ai calciatori conosce bene le dinamiche interne. Nel breve periodo è di sicuro un piccolo vantaggio. In assoluto però può essere un fattore positivo avere un allenatore che conosce la mentalità della società perché negli anni ha fatto un determinato percorso".

Non è un tema di attualità, ma se ne sente parlare spesso. Cassano è un'altra idea che stuzzica l'Entella?

"Ne parleremo in estate. In questo momento siamo concentrati sui prossimi 17-18 giorni, sulle tre partite che ci separano dalla fine della stagione regolare. Penso sia giusto così, del futuro ne parleremo a fine campionato".