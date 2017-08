ESCLUSIVA TMW - Dini: "A Parma con tanta umiltà e voglia di emergere"

© foto di Giovanni Padovani

Sarà Andrea Dini a completare la batteria di portieri del Parma dopo la conferma di Pierluigi Frattali e l'acquisizione di Michele Nardi. L'ex numero uno del San Marino ha sottoscritto coi ducali un contratto biennale con opzione sulla stagione successiva. Un investimento concreto che il club gialloblù ha voluto operare anche in virtù dell'ottimo campionato disputato dall'estremo difensore classe '96 con la squadra di Giuseppe Di Meo. "Credo di aver accumulato parecchia esperienza nei miei anni in D - le parole pronunciate a caldo da Dini ai microfoni di TuttoMercatoWeb -. Ritengo di aver lavorato bene e di aver imparato tanto. Non ho mai mollato e ho dato sempre tutto quello che potevo dare in ogni allenamento e in ogni partita. Essere qui è un premio per i miei sacrifici".

Quali sono le tue caratteristiche principali?

"Forse, anche per via dell'altezza non imponente, sono un portiere atipico per i canoni italiani. Però ho sempre basato tutto sulla rapidità e sulla velocità di gambe. Mi piace giocare coi piedi e partecipare alla costruzione bassa".

Ti erano arrivate richieste anche dalla C, tra cui quelle di Paganese e Catanzaro...

"Sì, alcune squadre si erano fatte vive ma ho preferito attendere e valutare bene, anche perché l'opzione Parma era concreta già da un po' di tempo. Un'opportunità che fortunatamente è diventata poi realtà. Era quello che volevo. E di questo ringrazio, oltre al mio agente Tommaso Dei, anche la società e il Direttore Faggiano. Sono onorato che il Parma abbia voluto puntare su di me con un biennale: a me spetta solo ripagare questa fiducia col lavoro".

Come è stato il tuo approccio col gruppo?

"Ho trovato innanzitutto dei grandi giocatori, alcuni dei quali hanno militato anche in A. Ma ho visto da parte di tutti grande disponibilità e attitudine a darmi sempre il consiglio giusto. Sono contento sotto questo aspetto, mi sembra un gruppo coeso".

Inizialmente sarai un'alternativa di qualità per D'Aversa, ma Parma potrà essere comunque la palestra giusta per emergere.

"Io sono qui per rimettermi in gioco come ho sempre fatto nelle mie esperienze precedenti. Sono consapevole delle conoscenze che ho accumulato in questi anni così come delle tante cose che dovrò ancora imparare. Da persone come Frattali e Nardi potrò solo apprendere tanto. La vita mi ha insegnato che i sacrifici vengono ripagati, purché si lavori sempre a testa bassa e con grande umiltà. Io ce la metterò tutta per farmi trovare pronto, se ce ne sarà bisogno. Il lavoro della settimana sarà per me l'occasione giusta per crescere e migliorare. Poi si vedrà".