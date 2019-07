ESCLUSIVA TMW - Ds Cremonese: "Ciofani situazione di mercato monitorata"

Tra le squadre al momento più chiacchierate sul mercato, c'è la Cremonese, in corsa per assicurarsi Ciofani del Frosinone, ennesimo nome che lascia intendere quelle che sono le ambizioni del club lombardo.

Ma un generico punto della situazione in casa grigiorossa, è fatto, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dal Ds Nereo Bonato.

A ritiro ormai concluso, è tempo di bilanci: che preparazione è stata quella della Cremonese?

"La squadra sta bene, ha lavorato nelle migliori condizioni e con un'amalgama già creata, il gruppo si conosceva da tempo. Gli innesti, i tre arrivati, sono stati ben mirati e subito perfettamente integrati, ora ce ne sarà un quarto, imminente".

Il nome del quarto innesto risponde a Daniel Ciofani?

"No, arriverà Zortea dall'Atalanta".

Per quanto invece riguarda l'attaccante del Frosinone a che punto siamo?

"E' una situazione di mercato che stiamo analizzando, vedremo con il tempo se si presenteranno le giuste condizioni per poterla chiudere".

Nel frattempo c'è da preparare la gara di Coppa, con ancora qualche giorno a disposizione.

"Esatto. Abbiamo ancora un periodo in cui poter lavorare bene sia sulla condizione fisica che sul piano tattico, riprenderemo a breve, dopo un paio di giorni di pausa concessi ai ragazzi, i concetti su cui il lavoro è stato finora impostato. La Coppa è uno step importante non solo per il valore della competizione in sè, ma anche per farsi trovare pronti in vista del campionato".

Un campionato che la Cremonese vorrebbe gestire dai primissimi posti?

"Di sicuro vogliamo migliorare quanto è stato fatto lo scorso anno. Ci sono state alcune criticità, ma il finale di stagione è stato molto positivo, e da quello vogliamo ripartire".