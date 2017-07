ESCLUSIVA TMW - Empoli, Corsi: "Onorati e felici per Diousse al Saint-Etienne"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della cessione di Assane Dioussé al Saint-Etienne, operazione non ancora ufficiale, ma in dirittura d'arrivo: “Il giocatore è partito per la Francia per sostenere le visite mediche e poi diventerà un calciatore del Saint-Etienne per una cifra superiore a quella che si è letta in giro. Siamo contenti di questa operazione e del fatto che il ragazzo sia felice di questa nuova avventura. Va in una squadra di grande prestigio, che ha sempre avuto un'accademia molto importante dalla quale negli anni '70 e '80 sono usciti grandi giocatori, uno su tutti Michel Platini. E ci onora ancora di più che uno dei prodotti del nostro settore giovanile approdi in quella società”.

Ora tornerete sul mercato per sostituirlo?

“No non torneremo sul mercato, eravamo preparati a una sua partenza e abbiamo già trovato le soluzioni per sostituirlo. La squadra è a buon punto dovremmo fare ancora tre o quattro acquisti e perfezionare due o tre cessioni. Manca ancora un mese quindi non c'è fretta e siamo tranquilli”.