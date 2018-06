ESCLUSIVA TMW - Empoli, su Seminara si muove anche il Padova

Filip Djordjevic è un nuovo attaccante del ChievoVerona. Ad annunciarlo pochi minuti fa il club di patron Campedelli: il calciatore serbo, che era svincolato dopo l'avventura alla Lazio, ha firmato un triennale con opzione per la quarta stagione. #WelcomeFilip Filip Djordjevic...

Juve, Carrera sull'obiettivo Golovin: "E' pronto per i bianconeri"

Sampdoria, i tifosi sotto la sede: "Ferrero non ci rappresenti"

Napoli, Borriello: "San Paolo? Sediolini nuovi ok, qualche settore chiuso"

Mondiale al via giovedì, Collina: "Gli arbitri sono pronti"

Marelli: "VAR, in Russia ci sarà grande attenzione"

Nazionali femminili, convocate 46 giovani calciatrici per lo stage

Gianluca di Marzio: “Il mercato non dorme mai...la raffica della notte”

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

La famiglia Astori: "Chiediamo silenzio in segno di rispetto per Davide"

Milan, Jorge Mendes l'intermediario per il socio di minoranza

Assegnati i Mondiali 2026: si giocheranno in Messico, USA e Canada

Russia 2018: Egitto, Salah torna in gruppo

Stadio della Roma: arrestate nove persone per corruzione

Russia 2018, Infantino: "Fifa in piena salute"

Juventus, Dal Canto non è più il tecnico della Primavera

Non c'è solo il Brescia sulle tracce di Davide Seminara , terzino sinistro classe 1998 di proprietà dell'Empoli. Sul giocatore, lo scorso anno in prestito al Prato, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com c'è anche il forte interesse del neo promosso Padova.

