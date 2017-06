ESCLUSIVA TMW - Entella, ag. Ammari: "Stagione sfortunata ma comunque positiva"

A pochi giorni dalla fine della regular season di Serie B è già tempo di scelte per i club del campionato cadetto. Fra questi c'è l'Entella, che sul banco ha diverse questioni da risolvere. Su tutte quella relativa a Najib Ammari, eclettico centrocampista offensivo autore di tre gol in stagione. Per commentare la sua situazione, TuttoMercatoWeb ha contattato il suo agente Sandro Martone.

In questi giorni si è parlato molto della questione contrattuale tra Ammari e l'Entella. Ci aiuta a far chiarezza?

"Sinceramente non ho ancora sentito i dirigenti dell'Entella. Su Ammari hanno un'opzione di rinnovo per un altro anno di contratto. Penso stiano valutando".

Tornando al campo, come valuta la stagione del suo assistito?

"La stagione di Najib è stata positiva, ma anche un po' sfortunata. Purtroppo è andato incontro a diversi infortuni muscolari che hanno fatto sì che il ragazzo non avesse una certa continuità di rendimento. Credo abbia influito molto il fatto che durante la settimana si allenava quotidianamente su un tipo di terreno sintetico che creava spesso noie alla sua fascia muscolare. Del resto non è stato l'unico calciatore dell'Entella ad aver riscontrato questo tipo di problemi durante la stagione".

Spostiamoci sul futuro: cosa si aspetta in vista di questa estate?

"Lo scorso agosto abbiamo scelto noi di fare un solo anno di contratto, pensavamo che l'Entella fosse il club giusto per rilanciarsi anche in vista del futuro. Il ragazzo si è trovato molto bene a Chiavari, ha trovato un ambiente eccezionale e grande professionalità da parte della dirigenza. Posso dire che ci stiamo guardando intorno nell'attesa di capire anche se l'Entella eserciterà o meno l'opzione entro il 30 giugno. Il mercato è appena cominciato ed è ancora in fase embrionale. Staremo a vedere, gli interessamenti di certo non mancano".