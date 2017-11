ESCLUSIVA TMW - Foggia, forte idea Marino dopo l'esonero di Di Bari

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Federico De Luca

Dopo l'esonero del ds Giuseppe Di Bari, il Foggia sonda il mercato in cerca di un nuovo dirigente. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, in queste ore starebbe prendendo quota in particolare la candidatura di Pierpaolo Marino, ex Napoli, Udinese e Atalanta.