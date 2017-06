ESCLUSIVA TMW - Foggia, idea Cirigliano

© foto di Federico De Luca

Un'idea per il Foggia. Piace il profilo di Ezequiel Cirigliano, centrocampista di proprietà del River Plate ed ex Hellas Verona. A breve in possesso del passaporto comunitario, Cirigliano è un'idea. Una possibilità che può diventare qualcosa di più. Il Foggia ci pensa, Ezequiel Cirigliano nel mirino...