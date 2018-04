ESCLUSIVA TMW - Frosinone, obiettivo Lorusso per l'attacco che sarà

La lotta per la Serie A è entrato nel vivo, ma il Frosinone è pronto a lavorare anche sul futuro e in questo senso ha messo gli occhi su uno dei talenti più promettenti della Serie D. Si tratta del classe 1996 Davide Lorusso, attualmente in forza al Trastevere, che ha realizzato 18 gol in questa stagione partendo da ala sinistra nel tridente, attirando così su di se le attenzioni dei gialloazzurri di Ciociaria.