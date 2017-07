ESCLUSIVA TMW - Futuro in Italia per Assulin: Siena e non solo sull'ex Barça

© foto di Lorini

Gai Assulin è pronto a ricominciare dopo un paio di stagioni fortunate: l'ex prodigio di Barcellona e Manchester City, dovrebbe a breve sbarcare in Italia. Secondo quanto da noi raccolto, più di un club di Serie B e C sta trattando con il suo entourage, in particolare il Siena, che guida la fila delle società interessate.