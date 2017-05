ESCLUSIVA TMW - G. De Vito: "Futuro roseo per Giusti e Migliorini"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com l'agente Giovanni De Vito ha parlato di alcuni suoi assistiti partendo da Massimiliano Giusti centrocampista offensivo del Vicenza attualmente in prestito all'Hamrun Spartans a Malta: “Questa era la sua prima esperienza fra i professionisti e per di più in un campionato straniero e sta facendo molto bene, ha superato in fretta le difficoltà ambientali e ha segnato fino a oggi ben nove reti, un bottino di tutto rispetto, e offerto prestazioni di alto livello tanto che per ben 3 volte è stato eletto calciatore del mese. Giusti è a mio parere un talento genuino, ha i colpi da giocatore vero e presto squadre importanti si accorgeranno di lui”.

Migliorini invece continua a essere frenato dai problemi fisici

“C'è anche da dire però che a ogni acciacco che gli si presenta lui risponde bruciando puntualmente i tempi di recupero. Dopo il serio infortunio dell'anno scorso era prevedibile immaginare che il suo rientro sarebbe stato altalenante dal punto di vista fisico, credo però che in pochi avrebbero immaginato che potesse offrire prestazioni di così alto spessore. Quando è stato impiegato è sempre stato tra i migliori in campo. È un professionista esemplare e non sono mai stato tranquillo come ora circa il futuro roseo che lo aspetta”.

Suo fratello Marco sta invece facendo bene alla Reggina

“È stato tra i principali protagonisti del girone di ritorno da record che ha portato la Reggina all'insperata salvezza diretta. Faccio sempre un po di fatica a parlare di mio fratello, ma questa volta credo siano i numeri a parlare per lui. Il suo inserimento in pianta stabile tra gli undici titolari ha permesso a mister Zeman di trovare un equilibrio prima fragile passando alla difesa a 3, Gianola e Kosnic che sono a mio parere due ottimi calciatori avendo Marco accanto hanno trovato la serenità necessaria per sviluppare le qualità che nel girone d'andata non erano riusciti ad esprimere. Quella che nel girone d'andata era una delle difese più perforate del campionato è diventata con l'inserimento di Marco una delle meno battute, quindi credo di non esagerare nel dire che sia stato decisivo ai fini della salvezza diretta. E ne sono felice oltre che per lui,anche per una società che ha nel direttore Martino, nel Mister e nel Presidente Praticò persone competenti ed estremante per bene".

A Monopoli si staranno mangiando le mani per averlo fatto partire troppo in fretta, ma a giugno scade il prestito e tornerà al Gabbiano. Cosa farà nella prossima stagione?

“Io non so se a Monopoli si stiano mangiando le mani o meno,so che è stato poco impiegato senza riuscire tante volte a spiegarsene il motivo,ma i numeri dicono che anche a Monopoli il suo contributo sia stato importante. Ha giocato 8 partite delle quali con lui in campo il Monopoli ne ha perse solo 2, peraltro con Foggia e Matera, vincendone 3, in una delle quali ha anche realizzato il goal decisivo,e pareggiandone 3. Finché ha giocato con continuità il Monopoli era in pianta stabile nel play off venendo descritta come la sorpresa del campionato. Molte società hanno apprezzato la sua stagione, ma credo sia prematuro parlare di ciò che accadrà a giugno. A Reggio Calabria Marco ha creato un feeling particolare con tutto l'ambiente,indossare la maglia della Reggina credo regali emozioni particolare; ha però un altro anno di contratto con il Monopoli e ne è felice. Vedremo cosa accadrà”.

Lei è stato anche fra gli scopritori di Schick, una delle sorprese della Serie A

“Credo che Patrik si scopra da solo, io ho da anni un rapporto di collaborazione con Paska che è il suo agente e si è riusciti a creare oggi un gruppo di lavoro con l'avvocato Canovi all'interno del quale mi sento fiero di lavorare. Simone Canovi è stato il primo ad intuirne le qualità e la prospettiva, lo segnalò alla Roma, ma la Sampdoria si dimostrò più abile nel chiudere la trattativa, cosa accadrà nel mercato estivo non lo so, ma Schick è destinato ad essere una delle plusvalenze più importanti della storia blucerchiata”.