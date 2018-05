ESCLUSIVA TMW - Giammarioli: "Squadre B? Meglio la riforma di settori giovanili"

© foto di Ospiti

La Lega B si schiera contro la decisione del via libera alle seconde squadre. Durissimo il comunicato del presidente della Lega B Mauro Balata, pronto a dar battaglia. sulla questione abbiamo sentito il parere di Stefano Giammarioli, ds della Cremonese. "Il discorso è molto complesso - commenta a Tuttomercatoweb.com - è difficile fare adesso una valutazione. Come idea le seconde squadre possono avere un valore positivo, però al tempo stesso possono complicare la storia e la natura dei campionati. Le seconde squadre, rispetto alle altre formazioni, potrebbero avere un'attenzione inferiore al campionato. Ripeto, è un discorso molto complesso. Io resto dell'idea che se i giovani sono forti, si fanno giocare e si valorizzano. E sono convinto ci sia da lavorare soprattutto sui settori giovanili. E proprio in questo ambito che servono riforme rigide per potenziare le strutture. A mio parere può essere più importante delle seconde squadre. Se si vuol dare un'idea di progresso, gli investimenti vanno fatti nel settore giovanile: è il momento di ristrutturarli e potenziarli: ciò vuol dire per esempio lavorare meglio sui giovani italiani ma anche far crescere a Coverciano gli allenatori destinati ai settori giovanili".