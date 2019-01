ESCLUSIVA TMW - Hellas, ag. Cissè: "Vuole andare via da Verona"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel valzer degli attaccanti entra di diritto anche Karamoko Cissè. L'ex Benevento, sempre protagonista in cadetteria e molto corteggiato da diverse società ambiziose, rischia di trovare poco spazio e potrebbe chiedere di essere ceduto per garantirsi maggior minutaggio. L'Hellas, infatti, ha in rosa ben otto elementi nel reparto offensivo: Pazzini, Laribi, Di Carmine, Lee, Di Gaudio, Tupta, Matos e - appunto - Cissè. Intercettato dalla redazione di Tuttomercatoweb, l'agente Claudio Parlato ha fatto il punto della situazione: "Cisse vuole andare via da Verona, visto il ridotto minutaggio e la possibilità di partecipare alla Coppa d’Africa con la Guinea, vorrebbe lo spazio che ad oggi il Verona non può garantire, quindi penso che sia un bene comune che Karamoko possa andare a trovare più spazio da altre parti".