ESCLUSIVA TMW - Jadid: "Sfiorata la Pro Vercelli, aspetto la chiamata giusta"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pronto a ripartire, per una nuova avventura. "Attendo il progetto giusto", dice a TuttoMercatoWeb l'ex centrocampista della Virtus Entella, Jadid.

Qualche apprezzamento è già arrivato. Stava andando alla Pro Vercelli...

"Si, è vero. Ci tengo a ringraziare il mister, Grassadonia, per gli attestati di stima nei miei confronti. Ma la società poi ha preferito fare altre scelte".

Il telefono però squilla di continuo...

"Si. Ho ricevuto alcune richieste dalla C che non ho preso in considerazione anche per esigenze personali".

Chi guarda l'ultima stagione legge Santarcangelo. Ma il suo curriculum è di tutto rispetto.

"Devo ringraziare il Santarcangelo per l'opportunità che mi ha dato dopo le vicende negative che ho vissuto all'Entella, dove sono stato messo in difficoltà. Ora ho voglia di una nuova esperienza, sto bene e sono carico. Aspetto l'occasione giusta".