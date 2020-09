esclusiva Kanouté dal Pescara al Cercle Brugge, l'agente: "Vi spiego tutta la trattativa"

vedi letture

Il centrocampista classe '98 Franck Kanouté da questa settimana è ufficialmente un nuovo calciatore del Cercle Brugge. Arriva dal Pescara, che ha portato avanti con la società belga una lunghissima trattativa prima della fumata bianca. "I primi contatti ci sono stati già a marzo", ha detto ai nostri microfoni il suo procuratore Cheikh Fall che ci svela tutti i dettagli di questo trasferimento.

Trattativa iniziata a marzo ma conclusa solo a settembre. Come mai?

"Perché c'erano dei tempi da rispettare. Kanouté era al Cosenza in prestito con diritto di riscatto e il club calabrese fino a metà agosto aveva la possibilità di riscattarlo. Il Cercle Brugge ha allora deciso di rispettare questi tempi, e di formalizzare l'accordo solo dopo che Kanouté era in pieno controllo del Pescara".

Come mai il Cercle Brugge?

"Perché è un club molto ambizioso. Hanno convinto il giocatore che quello era il progetto giusto".

È la stessa proprietà del Monaco. C'entra qualcosa in questo trasferimento il club del Principato?

"No, l'acquisto è stato definito unicamente dal Club Brugge. Chiaramente, dovesse far bene e poi interessare al Monaco la trattativa sarebbe più semplice e il giocatore non direbbe di certo no... Però ci tengo a precisare che non c'è alcuna corsia preferenziale e non sono valutazioni che facciamo in questo momento".

Chiusura su Mohamed Bahlouli, rientrato alla Samp dopo il prestito al Cosenza.

"È molto carico, ha iniziato la preparazione con la Sampdoria e in questo ritiro vuol dimostrare il suo valore all'allenatore. Qualche offerta per lui c'è, ma in questo momento è concentrato solo sul ritiro con la Samp".