ESCLUSIVA TMW - Luisi: “Pescara senza identità, ma Zeman non rischia”

© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista del Pescara Carlo Luisi, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha analizzato il momento che vive la formazione allenata da Zdenek Zeman.

Cosa succede al Pescara? “Il delfino non ha ancora trovato una vera identità, non riesce a mettere in pratica le idee di Zeman. La circolazione di palla è spesso lenta e prevedibile, favorendo le ripartenze avversarie e quando gioca contro squadre importanti tutto ciò è ancor più evidente come è successo sabato contro il Brescia”.

Vede Zeman in discussione? “Il boemo non è in bilico, secondo me. È un bravissimo allenatore, la società ha puntato ancora una volta su di lui per portare il Pescara in A. La squadra deve seguirlo perché è un maestro”.

Cosa ne pensa del 'caso Pigliacelli'? “Credo che sia stato montato un caso senza motivo. Sarà sicuramente successo qualcosa ma questo lo sanno i diretti interessati. Zeman ha detto che è stata una scelta tecnica. Non avrebbe motivo di dire bugie. Il fatto che se ne sia parlato tanto e forse male è perché non si è mai vista una squadra senza secondo portiere in panchina”.

Che gara si aspetta contro il Palermo? “La prossima partita sarà uno scontro diretto tra due squadre che puntano alla massima serie. Io credo che il Pescara possa fare risultato pieno. Non è inferiore al Palermo e avrà l’occasione per dimostrarlo”.