ESCLUSIVA TMW - Matera, Armellino nel mirino della Ternana

Non mancano gli estimatori per Marco Armellino, il centrocampista del Matera ha richieste da Parma e Pisa dopo la buona stagione in Lega Pro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com anche la Ternana starebbe sondando il terreno per l'ex Reggina.