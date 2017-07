ESCLUSIVA TMW - Non solo Ascoli. Anche Brescia e Salernitana su Baldini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'Ascoli altri due club di Serie B si muovono per l'esterno Enrico Baldini, classe '96, dell'Inter reduce dall'esperienza alla Pro Vercelli. Si tratta, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, della Salernitana e del Brescia che avrebbero bussato alla porta dei nerazzurri per il giovane calciatore.