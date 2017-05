ESCLUSIVA TMW - Novara, domani incontro per rinnovo Boscaglia. Palermo alla finestra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Boscaglia e il Novara, avanti insieme? Forse. Domani il tecnico incontrerà la società per discutere il suo nuovo contratto in vista della prossima stagione. Si va verso il rinnovo. Intanto a Boscaglia pensa il Palermo, un'idea al vaglio del club rosanero. Futuro da scrivere per l'ex allenatore del Trapani, tra il rinnovo con il Novara e le sirene rosanero...