ESCLUSIVA TMW - Padova-Pinzi rinnovo ok. Da Clemenza a Schiavone, le ultime

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Padova al lavoro sul mercato, con il suo direttore Giorgio Zamuner operativo su più fronti. Accordo completamente raggiunto con Giampiero Pinzi per il rinnovo fino al 2019. Domani o dopodomani l’ufficialità di un rinnovo praticamente fatto. Il Padova si muove anche per Clemenza della Juventus. Oggi l’entourage del giocatore che l’anno scorso ha militato nell’Ascoli incontrerà la dirigenza juventina, poi si andrà verso il prestito a Padova. Padova che domani incontrerà l’agente di Schiavone per dare un’accelerata decisiva alla trattativa. E intanto si lavora alla permanenza di Ravanelli...