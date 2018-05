ESCLUSIVA TMW - Padova, Rizzo primo obiettivo per il centrocampo

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

Il Padova, neopromosso in Serie B, lavora in vista del prossimo campionato. C'è l'idea Giuseppe Rizzo per il club veneto: secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il centrocampista ex Perugia sarebbe la prima scelta per il centrocampo della squadra allenata da Pierpaolo Bisoli. Classe 1991, è impegnato nei playoff di Serie C con la maglia del Catania ma è di proprietà della Salernitana.