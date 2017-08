ESCLUSIVA TMW - Palermo, ag.Accardi: "Andrea come Rocky, parliamo del rinnovo"

© foto di Federico De Luca

Sicuro, deciso. E palermitano con i colori rosanero nel cuore. Andrea Accardi è il simbolo del nuovo Palermo che punta sui giovani della propria città. E ieri contro la Virtus Francavilla l'esordio alla prima ufficiale del Palermo. In Coppa Italia. "L'esordio è stato positivo. Inizialmente per lui sarà stata un'emozione forte perché il sogno di ogni ragazzo è esordire con la squadra della propria città", dice a TuttoMercatoWeb l'agente Beppe Accardi. "Sensazioni post partita? Non l'ho ancora chiamato - dice l'agente - perché doveva godersi il momento con la famiglia".

Deciso e senza esitazioni. Buona la prima...

"Era emozionato, ma l'ho visto attento. Determinato. In quei pochi interventi che ha fatto si è fatto trovare pronto e anche a fare girare la palla è stato bravo".

Il futuro sembra scritto: Andrea Accardi verso la permanenza...

"Sia lui che Fiordilino rimarranno. L'allenatore è stato chiaro. Andrea si ricaverà il suo spazio, deve lavorare e lo sa. Oggi, dopo aver girovagato un po', è positivo essere tornato a Palermo con la possibilità di ritagliarsi uno spazio".

E lei ci ha sempre creduto...

"Andrea è l'esempio che il lavoro paga sempre. La sua storia è fatta di lavoro, abnegazione, sacrificio. E non dimentichiamoci che fino a quando non è arrivato il secondo anno di Primavera non era mai stato titolare. Chi ci ha creduto veramente è stato soprattutto lui, ma bisogna dare merito anche a Dario Baccin che mi diceva sempre 'fallo lavorare'. E Andrea è stato bravo a completarsi sull'aspetto fisico andando a mettere massa muscolare. Lo chiamo Rocky, è il Rocky Balboa del calcio: non molla mai. E ora avanti così, ma non ho dubbi che continuerà su questa strada. Nel calcio non vince solo la qualità tecnica, ci sono giocatori che fisicamente, atleticamente e tecnicamente hanno qualità più importanti di Andrea ma lui è l'esempio che bisogna lavorare e alla fine i risultati arrivano".

E intanto è in arrivò il rinnovo del contratto.

"Stiamo parlando del rinnovo e cerchiamo una logica che vada bene per tutti".

Embalo piace al Pescara...

"Quest'anno non può permettersi di non partire titolare in una squadra come il Palermo, è giusto che vada a giocare. E Pescara sarebbe una bella esperienza: provo a portarlo in Abruzzo da due anni, se Carlos va con Zeman il suo valore diventa sproporzionato".

La partita: 5-0 per il Palermo contro la Virtus Francavilla, un buon test...

"Dal Francavilla mi aspettavo di più, anche se la prima mezz'ora ha tenuto bene il campo. Poi il Palermo si è trovato davanti le praterie, tutto sommato ho visto bene la squadra. Ma è calcio d'estate e lascia il tempo che trova".