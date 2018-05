ESCLUSIVA TMW - Palermo, ag.Rolando: “Felice per il gol, merita la A”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol da tre punti. Quello del momentaneo 0-3. Gabriele Rolando è il match winner di Ternana-Palermo, terminata 2-3 per i rosanero. “È un gol che arriva dopo una serie di prestazioni di livello, sia io che il mio collaboratore Osvaldo Mannucci siamo contenti del rendimento di Gabriele. Nel suo periodo di forma migliore ha avuto un problema fisico, una volta ripreso ha dimostrato le sue qualità. È un ragazzo che merita e il gol è il giusto premio”, dice in esclusiva a TuttoMercatoWeb l’agente Donato Di Campli.

Il futuro di Rolando è tutto da scrivere. Cartellino di proprietà della Sampdoria e Palermo che ha un diritto di riscatto. “La Samp lo segue e ha manifestato apprezzamenti, ma ora - dice l’agente - Gabriele vuole andare in serie A con il Palermo, conta solo questo. Il futuro si vedrà più avanti. Gabriele comunque - prosegue Di Campli - è da Serie A per le qualità e i sacrifici fatti”. Da quando è arrivato Stellone Rolando gioca in posizione più avanzata. “Ha una gamba importante, si sta mettendo in evidenza. Ma è un ragazzo talmente umile che per il bene della squadra - conclude Di Campli - giocherebbe anche in porta”.