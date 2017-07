ESCLUSIVA TMW - Palermo, avanza Ganz: previsto contatto con gli agenti, le ultime

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un nuovo attaccante per il Palermo. Avanza Simone Andrea Ganz, si lavora al prestito con diritto di riscatto dalla Juventus in caso di serie A. Previsti contatti nelle prossime ore tra gli agenti e il ds Fabio Lupo che oggi ha incontrato l'agente slavo Davor Curkovic, procuratore dei vari Trajkovski, Rajkovic, Nestorovski, Posavec e Balogh. Dal colloquio tra Lupo e Curkovic è emersa l'intenzione dei giocatori di rimanere in rosanero e riscattare la stagione scorsa. Intanto il Palermo ha offerto un triennale a Lucioni del Benevento. E per lunedì è previsto un contatto per il portiere dell'Ascoli, Lanni. Rinnovo e cessione in prestito invece per Marson. Il Palermo è al lavoro...