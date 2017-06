ESCLUSIVA TMW - Palermo, contatto con l'agente di Gazzi. Si valuta il futuro, le ultime

© foto di Federico Gaetano

Palermo al lavoro sul mercato, il ds Fabio Lupo operativo in sinergia con Zamparini e l'allenatore Tedino. Oggi c'è stato un contatto con l'agente di Gazzi, Fulvio Marrucco. Situazione in evoluzione è possibile la partenza del centrocampista di fronte ad una buona soluzione di mercato. Il Palermo oggi ha ribadito a Giuseppe Riso l'incedibilità di Goldaniga salvo clamorosa offerte. Mentre Malele può restare in Portogallo, i giovani Accardi e Ferchichi dovrebbero andare in ritiro ed essere valutati dall'allenatore, così come Lo Faso (previsto contatto nelle prossime ore tra l'agente Pastorello e Zamparini), La Gumina e infine Bentivegna. In uscita invece Andrea Fulignati, perché il Palermo della prossima stagione punterà su Josip Posavec. Rosanero al lavoro, con voglia di programmare e costruire con basi importanti il prossimo campionato. C'è una serie A da riconquistare...