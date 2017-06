ESCLUSIVA TMW - Palermo, da Coronado a Goldaniga: le ultime

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Giornata fitta di impegni e raccolta dati per il direttore sportivo del Palermo, Fabio Lupo. C'è stato un contatto in giornata con il Trapani per Igor Coronado, la richiesta del club granata è superiore al milione e si lavora per cercare un'intesa. Sullo sfondo sempre il Chievo vigile. E domani è previsto un contatto tra l'agente del giocatore e il Trapani.

Il Palermo ha avuto nuovi contatti con l'entourage di Rispoli e ha ribadito la volontà di non cedere il giocatore. Situazione che andrà monitorata giorno dopo giorno. Mentre ieri c'è stata una telefonata tra Edoardo Goldaniga e il ds Lupo: il giocatore vorrebbe rimanere in serie A, ma il Palermo ha manifestato l'intenzione di trattenerlo. Si lavora. E presto sarà tempo di trovare una sistemazione anche per Gazzi: all'agente Marrucco è stata comunicata la posizione della società, il giocatore è in uscita. Il Palermo si muove...