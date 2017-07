ESCLUSIVA TMW - Palermo, domani Bellusci e Pomini. Lo Faso-Monaco con il Cercle Bruges

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Palermo attivo sul mercato. In arrivo le firme di Giuseppe Bellusci e Alberto Pomini, domani sarà il giorno dei due nuovi rinforzi di casa rosanero. Difensore e portiere, per il primo un triennale mentre per il secondo un annuale con opzione. Mentre Fabrizio Alastra è una forte e concreta idea dell'Akragas, sullo sfondo Carrarese e Triestina.

Va a rilento la trattativa per Simone Lo Faso al Monaco, anche se la sensazione è che si possa chiudere. Il giocatore però dopo l'eventuale acquisizione a titolo definitivo da parte dei francesi, potrebbe essere girato in prestito al Cercle Bruges, squadra satellite proprio del Monaco, in Belgio. Trattativa in corso. E si raffredda Vincent Marcel del Nizza, il Palermo studia anche altre soluzioni...