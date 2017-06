ESCLUSIVA TMW - Palermo, domani incontro con gli agenti di Gazzi

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

Si accende il mercato in uscita del Palermo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com è fissato per domani un incontro fra la dirigenza rosanero e gli agenti di Alessandro Gazzi per fare il punto sul futuro dell'ex Torino. Possibile anche una separazione fra le parti.