ESCLUSIVA TMW - Palermo, domani incontro per Bellusci. Grillo-Toscano al Siracusa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Palermo al lavoro, in entrata ed in uscita. Previsto per domani un incontro per Giuseppe Bellusci, difensore svincolato. I contatti proseguono, buone possibilità che l'operazione vada in porto nonostante altre richieste estere per il giocatore. In uscita invece Toscano e Grillo, che nella prossima stagione giocheranno per il Siracusa. Previsto un incontro con l'agente di Andrea Fulignati per definire il futuro, mentre i prossimi due giorni saranno importanti per il trasferimento di Marson al Sassuolo e quello di Pomini al Palermo che con i neroverdi parlerà anche di Luca Antei. Destinato ad andare via Simone Lo Faso, probabilmente - come raccontato a più riprese - al Monaco e tra domani e dopodomani la situazione potrebbe sbloccarsi. Ceduto Lo Faso, si tratterà per Vincent Marcel del Nizza. E Alastra continua ad interessare alla Carrarese oltreché ad Akragas e Siracusa, mentre potrebbe tornare di moda il Prato. Il Palermo si muove..