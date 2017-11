ESCLUSIVA TMW - Palermo, non solo Nestorovski: prove di rinnovo con Cionek

© foto di Federico De Luca

Thiago Cionek e il Palermo, prove di futuro ancora insieme. Primi approcci per il rinnovo del contratto in scadenza, il difensore può restare in rosanero. Magari fino al 2020. C’è la volontà di proseguire insieme. Dopo il prolungamento di Nestorovski fino al 2021 e quelli di Accardi e Fiordilino che arriveranno a breve, un altro tassello. Nel segno della continuità e delle idee chiare per il futuro. Il ds Lupo è al lavoro, ha già avuto un contatto con l’entourage del difensore e ne è previsto un altro nei prossimi giorni. Palermo-Cionek, prove di rinnovo...