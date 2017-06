ESCLUSIVA TMW - Palermo, oggi contatto con l'entourage di Ingegneri

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si deciderà oggi il futuro di Andrea Ingegneri, difensore classe 1992 del Pordenone. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come il suo nome fosse finito nel mirino di club di Serie B come Virtus Entella e Cesena, ma complice lo sbarco di Bruno Tedino a Palermo i rosanero sono balzati in pole. A tal proposito, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'entourage del giocatore nelle prossime ore incontrerà la dirigenza del club per fare il punto della situazione.