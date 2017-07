ESCLUSIVA TMW - Palermo, passi avanti per Dawidowicz. E domani firma Bellusci

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Palermo al lavoro. Domani sarà il giorno di Giuseppe Bellusci, contratto triennale e una nuova opportunità per il giocatore. Intanto passi avanti per Pawl Dawidowicz del Benfica, si tratta per il prestito con diritto di riscatto. Può riaprirsi il discorso legato ad Antei, aspettando che Pomini sciolga i dubbi legati ad esigenze familiari. E la Carrarese intanto torna su Alastra...