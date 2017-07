ESCLUSIVA TMW - Palermo, Plescia verso il prestito al Cuneo

© foto di Claudio Puccio/TuttoPalermo.net

Un rinforzo per il Cuneo, un'uscita per il Palermo che vuole valorizzare i suoi giovani. Vicino all'esperienza in prestito in Lega Pro l'attaccante Vincenzo Plescia, classe 98. Operazione ben avviata, Plescia verso Cuneo. E nelle prossime ore verranno ceduti Maddaloni e Costantino al Fano. Il Palermo è al lavoro...