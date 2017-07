ESCLUSIVA TMW - Palermo, quadriennale per Gnahore. Lo Faso-Milan pista fredda, le ultime

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Palermo al lavoro sul mercato. Praticamente preso Gnahore dal Napoli, per lui contratto quadriennale. Accordo raggiunto, manca ancora qualche dettaglio e poi nei prossimi giorni prevista la firma. Firma che invece metterà domani Gabriele Rolando, in arrivo in prestito dalla Sampdoria con diritto di riscatto. Il Genoa continua ad essere forte su Edoardo Goldaniga, con offerta da 4 milioni di euro, ma Zamparini vorrebbe monetizzare un po' di più. Pista fredda invece quella vociferata nelle scorse ore relative a Simone Lo Faso e il Milan: i rossoneri non hanno avuto contatti ufficiali con il Palermo, nessun accenno. Possibile che se ne possa parlare prossimamente, al momento l'unica offerta ufficiale è stata quella del Monaco tramite l'agente Pastorello. Offerta non soddisfacente per le casse rosanero, ma sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore. Sullo sfondo sempre l'Inter.

In previsione un contatto con l'agente di Rispoli per valutare il futuro, c'è sempre la Sampdoria che studia la situazione ma prima dovrebbe fare un'uscita. Oggi il ds del Palermo Fabio Lupo - che per il centrocampo pensa anche a Cinelli - incontrerà l'agente di El Kaoutari: si va verso l'addio del difensore. Intanto Giuliano è vicino alla Sicula Leonzio, che pensa anche a Bonfiglio. Il Padova è su Ferchichi, ma studia la situazione pure il Santarcangelo. Mentre Monteleone interessa a Matera e Vicenza in Serie C. Palermo operativo, tra entrate e uscite...