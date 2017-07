ESCLUSIVA TMW - Palermo, se salta Lucioni si torna su Claiton. E si avvicina Llamas

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Lupo al lavoro per rinforzare il Palermo. Il direttore sportivo rosanero lavora senza sosta a caccia di rinforzi, in giornata previsto contatto con il Benevento per provare ad intavolare una trattativa per il difensore Lucioni. Dal club campano muro per la cessione, Lucioni è ritenuto importante da Di Somma e Baroni. Ma il Palermo continua a lavorare, forte del triennale che offrirebbe al giocatore. Se dovesse saltare, il ds Lupo tornerebbe su Claiton del Crotone con il quale si andrebbe verso un contratto biennale. Oggi previsto un contatto anche per Llamas del Milan, si prova a chiudere. Palermo operativo sul mercato, tra Lucioni e Claiton. E intanto Llamas si avvicina...